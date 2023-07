(Di martedì 18 luglio 2023) L’inviato speciale statunitense per il clima,, si è recato a Pechino, per incontrare il suo omologo cinese Xie Zhenhua. Questo viaggio avviene non molto tempo dopo laeffettuata nella Repubblica popolare dal segretario al Tesoro americano, Janet Yellen: unain cui quest’ultima aveva già auspicato un rinnovamento della collaborazione tra Washington e Pechino sul fronte dell’ambientalismo. Ricordiamo d’altronde chee la Yellen rappresentano gli esponenti più inclini alla distensione con il Dragone all’interno dell’amministrazione Biden. La Yellen si è espressa contro il decoupling e a favore di una riduzione dei dazi comminati da Donald Trump alla Repubblica popolare, mentreè noto per auspicare da sempre un disgelo con Pechino in nome della ...

... capo della diplomazia del Partito comunista cinese, l'inviato statunitense per il climaKerry ...dialogo tra i due paesi dopo la sospensione dei colloqui da parte della Cina a causa della...L**'inviato statunitense per il climaKerry** è arrivato a Pechino. Kerry è in Cina per rilanciare la cooperazione sulle questioni ... a causa delle frizioni dell'agosto 2022 in seguito alla...L'inviato speciale statunitense per il clima,Kerry , si è recato a Pechino , per incontrare il suo omologo cinese Xie Zhenhua . Questo viaggio avviene non molto tempo dopo laeffettuata nella Repubblica popolare dal segretario al ...

La visita di John Kerry in Cina non è una buona notizia Panorama

L’inviato speciale statunitense per il clima, John Kerry, si è recato a Pechino, per incontrare il suo omologo cinese Xie Zhenhua. Questo viaggio avviene non molto tempo dopo la visita effettuata nell ...Il dialogo tra Usa e Cina riprende dopo quasi un anno, a causa delle frizioni dell'agosto 2022 in seguito alla visita a Taiwan dell'ex presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi ...