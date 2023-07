La turista sfregia il Colosseo? Cosa c' è dietro | Socci | ecco la brutale verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Sabato scorso uno studente tedesco è stato denunciato per aver “grattato” una parete del, provocando il distacco di un piccolo frammento. Alcuni giorni fa altri due turisti vi avevano inciso delle scritte. Tre casi in pochi giorni. Speriamo che non diventi la moda dell'estate. Si può minimizzare riducendo tali episodi a semplici esempi di maleducazione da multare. Ma purtroppo i monumenti e i beni artistici italiani, da decenni, collezionano sciocchi graffiti, con nomi, disegni, date e idiozie varie. Chepuò spingere una persona a deturpare il, o un altro monumento, per far sapere al mondo che egli esiste o che ama qualcuno, oppure per informare i posteri che lui è passato di lì un certo giorno (come se fosse Napoleone o Garibaldi)? Anzitutto si tratta di povertà culturale. Uno di questi scribacchini si è ...