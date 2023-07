La Toscana aderisce alla Carta di Urbino e lancia un bando che valorizza buone pratiche

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladi”, presentata nell’ambito della II edizione del Festival internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, organizzato dFondazione Rubes Triva ad, di concerto con l’Università degli Studi die in sinergia con INAIL e l’Agenzia EU OSHA di Bilbao. “Ladiè un documento d’intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro – spiega l’assessore al dirittosalute Simone Bezzini –quale lacon convinzione. Oltre a sottoscrivere i principi affermati d, però, vogliamo anche dare esempi ...

... […] Cultura e Spettacoli Sarzanaal sistema turistico interregionale "Le vie di Dante tra Liguria e" Posted on 7 Gennaio 2021 6 Gennaio 2021 Author Redazione "La natura e la ...... fuoriclasse e giovani talenti in concerto in luoghi d'arte 19 Maggio 2022 VINO - La... Poderi Borselliall'ecoNatale di Festambiente con l'olio biologico Novellino 27 Novembre 2022 ...Il 27 maggio seguentea Coraggio Italia , il nuovo partito fondato dal sindaco di Venezia ...18 novembre dello stesso anno diventa responsabile del tesseramento di Coraggio Italia in. ...

La Toscana aderisce alla Carta di Urbino e lancia un bando che ... Toscana Notizie

Di Redazione | 8 Luglio 2023 alle 19:00 Al via a Firenze il corteo del Toscana Pride che attraverserà il centro nel pomeriggio. La manifestazione è partita dal piazzale di Porta Romana a Firenze inotr ...Firenze – A sette anni di distanza dal primo corteo svolto a Firenze, il Toscana Pride torna quest’oggi, sabato 8 luglio, nel capoluogo toscano. Contrariamente a quanto già comunicato, tuttavia, il pu ...