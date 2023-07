La sinistra non perde l' ossessione di tassare lusso e rendite

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) Fermi tutti! Beppe Grillo, noto per avere le soluzioni a tutti i mali del mondo tanto da aver regalato all'Italia la classe dirigente più qualificata per farlo, sfodera l'uovo di Colombo per ridurre i gas serra. Che abbia pronti zaino, tuta e soprattutto passamontagna per andare a bussare al palazzo del governo cinese, dato che il regime comunista è responsabile di circa il 27% delle emissioni? Giammai. Il fondatore del Movimento 5 Stelle suggerisce che «la chiave di svolta è così semplice, ovvero non acquistare, non avere, riutilizzare». Siamo sempre lì, su tesi affini alla decrescita felice, che ci riportano al Grillo prima maniera, quello che per esempio decantava le lodi di una improbabile “biowashball”, una sfera con pezzetti di ceramica che avrebbe, secondo lui, consentito di lavare i panni senza l'inquinante detersivo. Solo che, stavolta, Beppe si fa più insidioso. Perché la sua ...