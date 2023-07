La Serie A? Morta Poi | Cristiano Ronaldo | la profezia horror | cancellati dagli arabi?

(Di martedì 18 luglio 2023) “LaA, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove vac'è più interesse: è successo anche ina, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni”. È unpungente e deciso quello che ha parlato riguardo al massimo campionato italiano. Ma non solo: il portoghese ha lanciato anche una stoccata al calcio europeo. Lo ha fatto dopo essersi preso per 5-0 l'amichevole contro il Celta Vigo con il suo Al-Nassr, dove ina arrivò al termine dei Mondiali in Qatar con il suo Portogallo e in seguito al licenziamento del Manchester United per le dure parole contro il club.: “Niente Europa. Messi? Fra pochi mesi forse al pari di campionato turco e olandese" ...

Anche se con la Juventus non ha vinto la Champions League , vero motivo per cui era stato acquistato, il portoghese dice che, quando era arrivato in Italia, "laA era un campionato morto. Poi "...Merito, evidentemente, anche dello stesso calciatore portoghese: 'LaA, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse : è successo ...Amichevole sfortunata per Cristiano Ronaldo che con il suo Al - Nassr ha perso per 5 - 0 contro il Celta Vigo . Una sconfitta pesante che però non ha impedito al portoghese di parlare ai media nel ...

Ronaldo shock: "Prima che arrivassi alla Juve la Serie A era morta" Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo si prepara per l'inizio della stagione: le ultime dichiarazioni del portoghese hanno scatenato discussione ...Ronaldo Shock - Faranno sicuramente discutere le ultime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo il quale, al termine del match perso contro il Celta Vigo, ha ...