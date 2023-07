La Robur esclusa dalla Serie C Il Coni ha dato il suo verdetto

Il Collegio di Garanzia dello Sport, come previsto, ha rigettato il ricorso presentato dal club di ...LaSiena è statadalla prossima Serie C: una mazzata per la piazza che non si meritava. La situazione si complica con l'Atalanta Under 23 che usufruirà del ripescaggio. Una porcata secondo ...Il Collegio di Garanzia dello Sport, come previsto, ha rigettato il ricorso presentato dal club di ...

Robur: vicina l’esclusione ufficiale dalla C, ma Montanari andrà avanti con i ricorsi Gazzetta di Siena

ROMA – Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha deciso di non ammettere la Robur Siena al prossimo campionato di Serie C, confermando la decisione presa dalla Co.Vi.So.C. La squadra del Preside ..."L'attesa della Robur. Oggi il Coni esclude il Siena dalla Lega Pro. Bianconeri di nuovo fuori dal professionismo. Intanto lo stadio Franchi cede al degrado". Titola ...