La protezione della chioma in estate è fondamentale | i consigli da seguire

Durante il procedimento, il Garanteprivacy ha accertato l'errata indicazione dei ruoli in ... 5 del GDPR (Regolamento generale sulladei dati). Inoltre, la mancata designazione di Free ..."Rifiutiamo con veemenza l'usoforza per risolvere le controversie", ha tuonato Lula, ... "Ricorrere a sanzioni e blocchi, senza ladel diritto internazionale, serve solo a penalizzare ...Claes - Mikael Stahl, vice segretarioConfederazione europea dei sindacati ha ricordato come "Ogni estate in Europa le persone perdono la vita perché sono costrette a lavorare senza...

Consiglio comunale, un encomio solenne per le associazioni di ... Comune di Empoli

Temperature roventi, entra nella fase intensa la "tempesta" di caldo che investe in pieno anche la Sicilia. Da questa mattina, nuovo balzo in su della colonnina di mercurio. Già ...Gli aggiornamenti sul caldo record in Italia di mercoledì 18 luglio, in diretta. Protezione civile in strada nelle città più a rischio ...