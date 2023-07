(Di martedì 18 luglio 2023) Il patto sui migranti siglato tra Ue e, non è certo una buona notizia per tutte quelle persone che scappano da una situazione di estremo pericolo e sofferenza cercando in Europa un porto ...

LaWatch ha duramente contestato questo accordo. "Mentre in Tunisia continuano le deportazioni di massa e la violenza, l'Ue ha siglato un nuovo accordo sulla migrazione con il governo ...Era il 2019, quando l'attivista 35enne era il capitano dellaWatch, unache sponsorizza missioni di salvataggio in mare nel Mediterraneo. Nonostante il divieto delle autorità italiane, la ...In realtà pochi sanno che la stessaWatch considerava Carola una testa matta e la mancanza di contratti con ledel mare l'ha spostata sulla via dei tanti "gretini" che seguono la giovane ...

La ong Sea Watch: “La Ue fa accordi con la Tunisia, nessuna parola sulle loro violenze” Globalist.it

La Ong Sea Watch ha duramente contestato l'accordo sui migranti tra Ue, Italia e Tunisia. «Non una parola sulle atrocità commesse dal governo tunisino» ...Carola Rackete, l'eroina del mondo alla rovescia di sinistra e radical chic nostrano, ha gettato definitivamente la maschera. Da intrepida paladina dei migranti, che sfida i «cattivi» come Matteo Salv ...