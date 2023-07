La Meloni ha un problema | le vacche impazzite e il caldo killer | quindi | oggi

(Di martedì 18 luglio 2023)...: il boom di sbarchi a Lampedusa, il Pd in crisi sull'utero in affitto e Davide Baiocco

Se ieri ilera costruire case per chi non se ne poteva comprare una, oggi ilè ... Ed il Governodarà le giuste risposte anche a questi cittadini. In questi anni il centrodestra ...... Fabio Granata: "È inaccettabile che ildi Nordio non sia la mafia, ma i magistrati". Per questoera decisa ad utilizzare la commemorazione di Borsellino come un momento di ......del maxi credito d'imposta varato dal governo Conte e cancellato definitivamente dal governo,... Ilè che per cambiare i contratti con i condomini, bisogna tornare in assemblea e ci sono ...

La Meloni ha un problema, le vacche impazzite e il caldo killer ... ilGiornale.it

Solo chi vive di un po’ di calcio-nostalgia può capire quanto ci sia di romantico in tutto questo. - Meloni ha un problema. A questa rubrica piace non fare grossi sconti a nessuno, lo sapete. Dunque ...MELONI TEME CONTESTAZIONI E DISERTA LA FIACCOLATA PER BORSELLINO ... Anche il presidente uscente Carlo Bonomi ha sempre detto che il problema non riguarda l’associazione degli industriali perché “i ...