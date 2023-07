La lectio di Malagò sul sessismo | «I telecronisti Rai dei tuffi sono stati superficiali ma anche sfortunati»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023), e. Così Giovannidefinisce il telecronista di Rai Sport e il suo commentatore tecnico sospesi dai Mondiali dopo il polverone scatenato dalle battute razziste e sessiste andate in onda durante la telecronaca di una gara diai Mondiali in Giappone. Evidentementetrova fondamentalmente comprensibile il comportamento dei. Sicuramente sarà presto chiamato a Stanford per una lezione sul. “Io personalmente non ho un ruolo che deve intervenire in queste situazioni – ha detto il presidente del Coni a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro – Mi sembra onestamente che sia sacrosanta la presa di posizione da parte della dirigenza dell’azienda. Poi tutte queste frasi ...