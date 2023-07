(Di martedì 18 luglio 2023) Da Instagram all'eco-lifestyle, l'insolita storia diPagliuca, 25enne neota in Food Innovation all'Università di Bra, sta catturando l'attenzione. La sua personalità è un mix di umorismo e sensibilità per le problematiche ambientali, un cocktail che risuona tra i suoi 35mila followers. L'articolo .

Dalla transizione digitale alla transizione, dalle nuove forme di valorizzazione del ...Suor Orsola Benincasa già da qualche anno ha un Comitato di indirizzo didattico in ogni corso di...Visto che, soprattutto all'inizio della carriera, non è necessario possedere la, un master o ... Perché la transizioneci porterà ad aumentare la domanda di elettricità ma, se la rete ...Ha unamagistrale in matematica e ha svolto attività di ricerca in probabilità e statistica ... sta impedendo di realizzare quei progetti di transizione. L'importanza della formazione ...

La laurea “ecologica” di Giorgia: abito riciclato e tesi con la copertina di sughero Orizzonte Scuola

La 25enne Giorgia Pagliuca ha organizzato l'ultimo atto degli studi universitari all'insegna della sostenibilità. «Sono tre semplici esempi ma possono essere presi a modello» ...Mercoledì 19 luglio, alle ore 10, i Giardini dell’Arena ospiteranno le proclamazioni di 50 laureande e laureandi del Dipartimento di Biologia, nello specifico nei corsi di studio di Biologia, Biologia ...