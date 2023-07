La Gumina prova a lasciarsi alle spalle Benevento | “Ogni ritiro è un nuovo inizio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon nomina praticamente maiNino Lanell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. L’attaccante palermitano, rientrato alla Sampdoria per fine prestito, sta cercando di convincere Andrea Pirlo a tenerlo in rosa nella prossima stagione. Un obiettivo ambizioso per un giocatore reduce, non solo da una retrocessione, ma da appena tre reti messe a segno in 28 apparizioni in giallorosso. Un bottino magro, che il 27enne attaccantein parte a giustificare: “Nella carriera di un calciatore possono capitare quelle stagioni così così, per tanti motivi. E’ fondamentale poi resettare e viverecome un. E farsi trovare pronti, senza perdere fiducia“. Un voler voltare pagina, dimenticando una parentesi ...