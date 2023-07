“La Grande Notte del Commercio” | sostegno agli esercenti che aderiscono

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti L’Assessorato alchiama glialla partecipazione. E’ una vera e propria call to action, quella che la vicesindaco Laura Nargi indirizza ai negozianti del capoluogo, per fare fronte comune con i cittadini nell’esclusivo interesse delle attività di prossimità e vicinato e, in generale, dell’economia locale. Il rendez vous, come noto, è fissato al prossimo 29 luglio, per la “del”, in programma per le vie del centro. «Caro esercente, – scrive Nargi – abbiamo bisogno di te e del tuo supporto. Partecipa anche tu alevento dell’estate avellinese dedicatoesercizi commerciali della città, che si terrà sabato 29 luglio». Il Comune ha creato un apposito link per formalizzare la partecipazione. ...