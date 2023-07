La giornata di calciomercato live | Hojlund | il Manchester United pronto ad offrire 53 55 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladidi oggi martedì 18 luglio: Ore 15:25 – L’offerta delperdovrebbe essere intorno ai 53-55di euro più bonus Lo ha scritto Alfredo Pedullà, esperto di, sul suo account Twitter. Il danese è un obiettivo di Ten Hag. #: #‘s next bid could have a fixed base of € 53-55 mln (euro) plus bonuses — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2023 Ore 15:00 – Reijnders ha sostenuto le visite mediche con il Milan #@acmilan, Tijjani #Reijnders ha terminato le visite mediche per l’idoneità sportiva. Il racconto del primo giorno milanese dell’olandese https://t.co/dHV651ml39 ...