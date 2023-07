La città di Casagiove sarà sede di una delle case della comunità

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 18 luglio 2023). Una struttura socio-sanitaria prevista e finanziata col PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 6 Salute – del 2021, avrànell’area dell’ex Abetaia, che ospitava, nel secolo scorso il Sanatorio per la curatubercolosi, in via San Prisco. L’ASL ha avviato e procedure per l’appalto dei lavori, il cui costo è previsto in € 2.454.505,07, destinati a concludersi nel 2026. Era il 28 luglio del 2021 quando l’ASL avviò una generale ricognizione alla ricerca di aree per ospitare le nuove strutture. Il Comune dioffrì, subito, la propria disponibilità e segnalò come ottimale il sito dell’Abetaia, già di proprietà dell’ASL, e colse l’occasione per ricostruire, segnalandola, la storia e la vocazione sanitaria del luogo, la sua favorevole collocazione rispetto agli svincoli di ...