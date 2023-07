(Di martedì 18 luglio 2023) Sono aperte le iscrizioni all’digitale più importante nel mondo delle calcolatrici. Il 15 settembre 2023 alle ore 16:30, si terrà infatti in diretta streaming ‘LAE LE’, in cui i partecipanti potranno conoscere in anteprima: … e tanto altro ancora! Ci saranno relatori d’eccezione e altri interlocutori del mondo della L'articolo .

... Elettronica ed elettrotecnica Informatica e Telecomunicazioni " Informatica: Informaticae ... oltre alla penna e alla carta d'identità, gli studenti possono utilizzare unanon ......dicomputerizzata equivalenti), software parametrici prive di librerie di facilitazioni. È possibile consultare anche manuali del geometra, tecnici, prontuari e usare lanon ...... mentre per quando riguarda il liceo scientifico, per la prova di matematica è necessaria lascientifica e, ma non una tra quelle che si trovano in questo elenco . Non sono ...

La calcolatrice grafica e le nuove competenze. Evento CASIO Orizzonte Scuola

Per molti si avvicina il fatidico colloquio orale, l'ultima tappa della Maturità 2023. Ecco un recap sui materiali ammessi.