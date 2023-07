La brutale detenzione di Eva Kaili e il Parlamento Ue sotto attacco del giustizialismo

(Di martedì 18 luglio 2023) L’altro giorno è tornata all’esercizio delle sue funzioni Eva, la ex vicepresidente deleuropeo imprigionata per mesi senza imputazioni, infine rilasciata con l’ordine di non parlare alla stampa mentre emergevano indizi di pasticci nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate, un’azione giudiziaria condotta sulla scorta di attività spionistiche dei servizi segreti e gestita da un giudice allontanato per conflitto di interessi. Ma la notizia è che i voti espressi da Evasulle questioni di cui ha ricominciato a occuparsi non saranno intestati al gruppo dei Socialisti cui apparteneva, e dal quale è stata esclusa dal giorno in cui è stata arrestata. Si potrebbe dire che dopotutto sono faccende di quell’aggregazione parlamentare, la quale ha tutto il diritto di escludere dai propri ranghi quelli che ritiene indegni di ...

... sono distrazioni dal progetto bibi - ista di instaurare una dittatura. Non è necessario ... Lasenza processo, nota comeamministrativa, è ampiamente utilizzata, ed è ...... oltre ad essere stato condannato in via definitiva per ilomicidio della ex compagna, a ...struttura che considerano la Rems di Prà non sufficientemente presidiata e 'sicura' per la...Anche se il giudice stesso ha affermato che si trattava di un omicidio, l'uomo non è stato ... quasi il 70% delle sentenze analizzate da CINS ha portato a condanne conper un massimo ...