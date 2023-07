Kolasinac | «Atalanta ambiente ideale per me Ho scelto Bergamo perché…»

(Di martedì 18 luglio 2023) Il difensore dell’Seadha rilasciato qualche dichiarazione sulla scelta di venire aquesta estate dal Marsiglia L’ha battezzato in campo il difensore ex Marsiglia Sead, e oggi tramite La Gazzetta dello Sport ha rilasciato delle dichiarazioni. LE PAROLE – «Dell’mi ricordo i quarti di finale con il Psg, quel gol preso negli ultimi secondi. La Dea era l’underdog, ed era affascinante vederla giocare! Non è stato facile abbandonare il Marsiglia, ma Tudor mi consigliò l’e il feeling è stato perfetto:per il mio stile di gioco».

Commenta per primo Dopo gli arrivi di Adopo, Bakker e, l'cambierà qualcosa anche in attacco. Uno o due tra Hojlund, Muriel e Zapata potrebbero partire : sul classe 2003 c'è un forte interesse da parte del Manchester United con i ...L'ha pescato due mancini che rafforzeranno il suo lato sinistro. Sulla linea dei terzini il bosniaco, 30 anni, a parametro zero dopo una carriera a Marsiglia. A centrocampo, l'...Bakker a sinistra ha dimostrato una buona gamba, Adopo ha "riempito" il campo con una prestanza atletica di alto livello e buone geometrie, mentreha appena iniziato a lavorare. Qualche gol ...

Kolasinac: "Mi manda Tudor. Atalanta perfetta per il mio gioco" La Gazzetta dello Sport

Sead Kolasinac, il difensore trentenne ex Arsenal a cui è scaduto il contratto al Marsiglia, a La Gazzetta dello sport spiega perché ha scelto l'Atalanta: "Con Tudor ho parlato dell’Atalanta anche ...Kolasinac lo ha indurito almeno due volte nel corso di questa ... «Non è stato facile lasciare il Marsiglia, ma per me contano le sensazioni e con i dirigenti dell’Atalanta ho sentito subito il ...