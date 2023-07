Kissinger a Pechino dal ministro della Difesa | «Usa e Cina non possono permettersi di trattarsi da avversari»

L'ex segretario di stato ha incontrato il ministro della Difesa cinese Li Shangfu: "Dobbiamo eliminare le incomprensioni, coesistere pacificamente ed evitare ...Henryvola a sorpresa in Cina e incontra il ministro della Difesa Li Shangfu. Un faccia a faccia cordiale che conferma l'impegno americano per rapporti più stretti condopo mesi di ...... la visita diha un valore anche politico.ha infatti congelato il dialogo militare con Washington a seguito delle sanzioni americane imposte a Li nel 2018 per l'acquisto di un ...

Henry Kissinger a Pechino: "Evitiamo il confronto. Non possiamo trattarci da avversari" RaiNews

A cent'anni suonati, Henry Kissinger stupisce il mondo e vola a Pechino per incontrare il ministro degli Esteri cinese. L'uomo che oltre mezzo secolo fa, con una missione segreta in Cina, preparò la ..."Né gli Stati Uniti né la Cina possono permettersi di trattare l'altro come un avversario. Se i due Paesi entrano in guerra, ciò non porterà ad alcun risultato significativo per i due popoli", ha dich ...