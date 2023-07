Kim saluta il Napoli | «Non importa dove sarò o dove andrò | ti ricorderò e tiferò per te»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) Kim Min-Jae, difensore ormai ex, in un lungo post su Instagram ha ringraziato quanti lo hanno accompagnato nella sua avventura in Italia. Un’avventura che si è conclusa con uno storico trofeo grazie alla vittoria del campionato da parte degli azzurri dopo 33 anni. Adesso il calciatore si trasferirà in Germania, al Bayern Monaco. Già oggi Kim si trova al centro sportivo bavarese. Il post su Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kiminjae3 «Mando questo messaggio a tutti i tifosi delche hanno dimostrato amore e sostegno.Grazie a te lo Scudetto è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa.Al mio appassionato, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del, vorrei esprimere la mia gratitudine.Non ...