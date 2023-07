Kim saluta il Napoli | bellissimo messaggio del difensore sudcoreano

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilcoreano, a brevissimo, sarà ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco, ma ci ha tenuto are i suoi ex tifosi Una sola stagione di permanenza in azzurro per il pilastro difensivo di Luciano Spalletti, ma nonostante questo Kim-Minjae ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi azzurri. Dal “Kim Kim Kim” proveniente dagli spalti del Maradona ad ogni sua giocata, alle decine di foto scattate durante la festa Scudetto, il trionfo azzurro porterà per sempre anche il nome delcoreano. Tante volte, anche lo stesso Spalletti ha ribadito come fosse un vero e proprio leader silenzioso dello spogliatoio, in grado di dare manforte ai compagni nei momenti di difficoltà. Kim al Bayern Monaco: il saluto ai tifosi delOra per lui è arrivata la grande chiamata, quella del Bayern ...

Kim Min-Jae saluta il Napoli. Con un messaggio social il difensore coreano ringrazia tutti per l'avventura vissuta in Italia:"Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato ...