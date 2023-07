arrivò a Napoli nell'estate scorsa, pagato 19 milioni dal club azzurro al Fenerbahce, scelto come erede di Koulibaly, passato al Chelsea per 40 milioni. Il Bayern Monaco in questi giorni ha ...Osimhen vuole restare, ma pretende un Napoli competitivo: per laaspetta di vedere i rinforzi ... insomma come verranno sostituiti i partenti (dal sicuro, ai probabili Zielinski, Lozano e ...Tutto ciò che mancava per la presentazione del giocatore era laufficiale. Come scrive Fabrizio Romano: 'Nessuna paura, nessun problema perMin - jae al Bayern, al contrario di quanto detto ...

Kim firma col Bayern, grazie Napoli tiferò sempre per voi Agenzia ANSA

L'FC Bayern ha ingaggiato Minjae Kim (26). Il difensore della nazionale sudcoreana arriva dall'SSC Napoli e ha firmato con i campioni di Germania fino al 30 giugno 2028. Vestirà la maglia numero 3. Ja ..."Ciao, sono Kim Min-Jae e mando questo messaggio a tutti i tifosi di Napoli che hanno mostrato amore e sostegno". Così il difensore centrale sudcoreano comincia il suo messaggio di addio al club ...