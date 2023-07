Kim è al centro sportivo del Bayern Monaco

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) Come anticipato da Fabrizio Romano su Twitter, Kim Min-Jae è arrivato aldel: Kim Min-jae has just arrived attraining ground — he’s set to be unveiled as newsigning. Release clause triggered 10 days ago, medical done in Korea and contract also signed. Here we go, confirmed. @sportbild pic.twitter.com/xOxLmTYevQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023 A breve quindi, è prevista la presentazione del difensore ex Napoli. I Baveresi hanno esercito la clausola scattata 10 giorni fa. Kim ha già sostenuto le visite mediche in Corea e ha già firmato il nuovo contratto. Questa mattina il giornalista inglese Florian Plettenberg e scriveva dell’imminente arrivo del sudcoreano in Germania: “Kim Min-Jae dovrebbe unirsi alla squadra ...