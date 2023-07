Kim-Bayern | Dreesen incantato | “Due qualità ci hanno colpito di lui”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 luglio 2023) Kim è un nuovo giocatore delMonaco. Le sueimpressionato in primis il CEO dei bavaresi, Jan-Christian. Era già nell’aria da un po’, oggi è arrivata l’ufficialità: Kim dice addio al Napoli per trasferirsi alMonaco. La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione definitiva di Kim Min-Jae al club tedesco attraverso il proprio sito web: “La SSC Napoli annuncia ufficialmente la cessione definitiva di Kim Min-Jae alMonaco”. A spendere due parole sul nuovo acquisto del club bavarese è il CEO Jan-Christian: “Kim è cresciuto tanto, ha vinto il campionato italiano con il Napoli ed è stato votato miglior difensore della Serie A. Colpisce per la sua presenza fisica oltre che per la sua mentalità e velocità. Siamo felici ...