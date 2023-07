Kayode | «La Fiorentina è una società fantastica che crede tanto nei giovani»

(Di martedì 18 luglio 2023) Michael, terzino di proprietà dellae match winner dell’Europeo Under 19 con l’Italia, ha parlato del suo futuro Michael, terzino di proprietà dellae match winner dell’Europeo Under 19 con l’Italia, ha parlato del suo futuro al Corriere dello Sport. PAROLE – «Firenze è un posto magnifico, una città unica e c’è unachenei. Non vedo l’ora di esordire in Serie A. A chi mi ispiro? Walker, Wan-Bissaka e Hakimi sono i miei modelli».

Un destino scritto nel nome -significa "colui che porta gioia" - per questo 19enne nato a Borgomanero (Novara) 19 anni fa, passato dalle giovanili della Juve e ora in forza alla. ...Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Andrea Bozzolan (Milan), Filippo Missori (Sassuolo), Michael), Gabriele Murazzi (Juventus Next Gen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), ...Aquilani e lahanno fatto un lavoro eccezionale con i giovani, la squadra Viola è spesso protagonista delle nostre competizioni Primavera. E` una bella immagine di un`Italia ...

Un destino scritto nel nome - Kayode significa "colui che porta gioia" - per questo 19enne nato a Borgomanero (Novara) 19 anni fa, passato dalle giovanili della Juve e ora in forza alla Fiorentina.