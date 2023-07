Kaspersky scopre le truffe Barbienheimer

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) - I criminali informatici sfruttano la popolarità dei due film più attesi dell'anno, Barbie e Oppenheimer, per ottenere denaro e dati personali degli utenti Milano, 18 luglio 2023 . Barbie e Oppenheimer sono diventati rapidamente due dei film più attesi dell'anno.Purtroppo, come spesso accade con argomenti così popolari, i truffatori non hanno perso tempo per sfruttarne la fama a scopo malevolo.ha scoperto alcunedi phishing, che fanno leva sull'entusiasmo per l'uscita dei film con l'obiettivo di ingannare gli utenti e ottenere indebitamente denaro e dati personali. Una delle pagine fraudolente scoperte attira gli utenti con offerte speciali sulle Barbie, in occasione dell'uscita del film. Oltre alle bambole classiche, gli utenti sono invitati a comprare quelle in edizione limitata ispirate al film, tra cui quella ...