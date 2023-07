Juventus | non solo Lukaku | le altre tre opzioni per sostituire Vlahovic

Habemus direttore sportivo. Si è dovuto pazientare, ma laha minimamente cambiato idea: o Giuntoli o si rimane così. C'è stato da attendere che l'ex ds scudettato del Napoli si liberasse anticipatamente dal contratto che lo legava per un altro ...Attualmente laha abbondanza in tutti i ruoli e l'esigenza principale è quella di alleggerire la rosa eaggiungere altri giocatori. Di conseguenza cercherà di monetizzare investendo ...... libero di muoversi e cercare palloni tra le linee in fase di possesso e pedina tattica importante in fase dipossesso. Il talento dellaè emerso come il leader tecnico degli azzurrini ...

La Juventus mantiene caldo l'asse con l'Empoli: l'affare legato a Filippo Ranocchia potrebbe sbloccare quello per arrivare a Tommaso Baldanzi ...Alvaro Morata può tornare in Serie A. Il centravanti spagnolo, dopo il ritorno in patria all'Atletico Madrid (con 15 reti in 45 presenze complessive) è uno dei calciatori più gettonati dal nostro camp ...