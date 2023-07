Juventus | Giuntoli | “Un ringraziamento speciale va al Napoli | mi ha dato una grande occasione”

I punti chiave diLadovrà essere sostenibile e competitiva , Allegri è l'uomo ideale nonché tecnico "talentuoso" per proseguire il percorso, Vlahovic e Chiesa sono incedibili a ...Durante la conferenza stampa di presentazione, il Football Director della, Cristiano, ha parlato del mercato bianconero, soffermandosi anche sulle voci che vorrebbero Romelu Lukaku come nuova prima punta della Vecchia signora. Queste le parole del ...L'ex DS del Napoli Cristianoin conferenza stampa si è presentato al popolo juventino. "Volevo fare un ringraziamento ... ma anche alla storia dellatornando competitivi in Italia e in ...

Il nuovo DS della Juventus Cristiano Giuntoli, ha parlato della sua nuova esperienza nella sua prima conferenza stampa. Un momento in cui il mercato entra nel v ...Un Giuntoli che si dice pronto a dare il massimo lavorando in ... Da segnalare che la conferenza si è svolta alla presenza dello stato maggiore della Juventus: il presidente Gianluca Ferrero, l’ad ...