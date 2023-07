Juventus | Chiesa medita l’addio | non è da escludere un futuro in Premier League

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Ildi Federicopotrebbe essere lontano da Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, spiegando come sia stato proprio il giocatore a chiedere al suo agente Fali Ramadani di trovargli una nuova squadra. Per il momento lanon pensa a rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2025, e allo stesso tempo non mancano le offerte dallaavrebbe già detto no all’Aston Villa e piace sia a Liverpool che Newcastle, anche se nessuno dei due club si è ancora mosso in maniera concreta. Il copione pare tuttavia ben definito: di fronte ad un’offerta convincente per il giocatore e per la società, Federicopotrebbe dire addio alla. SportFace.