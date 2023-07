Juve | rivivi la diretta di Giuntoli | ' Lukaku? Sondiamo il mercato'

Dopo l'ufficialità degli scorsi giorni e le prime parole che avevano fatto discutere , Cristiano Giuntoli si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo direttore sportivo della Juventus . Già ...10.41 - Visite finite per Rabiot, il francese è arrivato ora al training center 10.00 - Via alla partitella: una sorta diA vsB ( qui il LIVE ) 9:28 - Arriva uno dei più attesi. È Adrien ...Weah a Torino per le visite mediche con la, Havertz passa dal Chelsea all'Arsenal:la diretta delle trattative della giornata (28 giugno)...

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con un approfondimento sul legame tra i bianconeri e gli Stati Uniti.Dopo ben vent'anni. Gli Azzurrini di mister Alberto Bollini riportano l'Italia sul trono continentale di categoria a distanza di due decenni dal trionfo nell'edizione giocata in Liechtenstein; anche a ...