Juve | per Lukaku serve una mossa su Vlahovic | dal Psg al Bayern | cosa manca | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-17 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: C’è talmente tanto di Romeluin questi giorni che Dusansembra quasi una comparsa. Ma ovviamente non lo è. Anche perché in casatutto l’effetto domino dipende proprio dal centravanti serbo, che a sua volta potrà muoversi solo nel caso in cui riuscisse a inserirsi nell’effetto domino che coinvolge il mercato delle punte a livello internazionale. C’è il Psg soprattutto. C’è anche ilMonaco. Ci sono pure Tottenham, Manchester United, Chelsea. E nonnemmeno il Real Madrid. Ci sarebbe quindi l’imbarazzo della scelta pere pure per la. Non fosse altro che DV9 occupa sempre la casella dell’alternativa sul mercato in entrata per ogni di questi club. Il ...