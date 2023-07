Juve | McKennie non è più tra i fuori rosa Andrà negli Usa ma resta sul mercato | le ultime

... e sostenibili, dovremo dare occhio ai conti e alla storia della. Diventare virtuosi all'... Dobbiamo razionalizzare la rosa, le priorità sono queste' ESUBERI - 'fuori progetto Noi non l'...Si lavora in particolar modo sulle partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston, ... Lavorrebbe Franck Kessié , che potrebbe arrivare dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto.non è fuori dal progetto, Bonucci non trova nulla che lo soddisfi finora' "Lukaku ... Chi sarà il centravanti dellanella prossima stagione IL VIDEO

LIVE TJ - RITIRO JUVE DAY 7 - Primi numeri in allenamento per Weah. Doppia seduta per la Juventus.... Tutto Juve

TORINO (ITALPRESS) – Cristiano Giuntoli è pronto a prendere per mano la Juventus e accompagnarla per i prossimi anni verso un percorso virtuoso ...Cristiano Giuntoli, nuovo d.s. della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione: "Sono contento perché ho avuto un’accoglienza straordinaria da parte di ...