Juve | incontro per il rinnovo di Arthur | poi la Fiorentina

(Di martedì 18 luglio 2023) Lantus incontrerà Federico Pastorello, agente di, per definire ildi contratto. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è previsto oggi untra lantus e l’agente di. Le parti dovranno infatti definire ildi contratto, propedeutico per il suo passaggio allain prestito. A quel punto ci sarà il via libera, con il brasiliano che potrà andare a Firenze per sostenere le visite mediche ed iniziare la sua nuova avventura con la maglia viola. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

La Juventus incontrerà Federico Pastorello, agente di Arthur, per definire il rinnovo di contratto. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è previsto oggi untra la Juventus e l'agente di Arthur. Le parti dovranno infatti definire il rinnovo di contratto, propedeutico per il suo passaggio alla Fiorentina in prestito. A ...... nuovo Direttore sportivo della. In diretta dall'Allianz Stadium di Torino le parole dell'ex Napoli, al lavoro per completare la rosa bianconera per la prossima stagione Juventus,con l'...... sono state le parole di Rudi Garcia durante la serata di ieri che ha visto l'con i tifosi ... c'è anche Giuseppe D'Agostino , reduce da un buon campionato con la maglia dellaStabia , in ...

TOP NEWS ore 13 - Le ultime sul futuro di Osimhen. Juve, incontro con l'agente di Arthur TUTTO mercato WEB

12:49 - INCONTRO CON AGENTE DI ARTHUR - Gianluca Di Marzio ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur: "Sono giorni importanti per il futuro ...Sono giorni importanti per il futuro di Arthur. Come riporta in questi minuti SkySport, è in corso in questi giorni una trattativa con la Fiorentina per il trasferimento del ...