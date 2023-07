Juve | Giuntoli | puntiamo su Chiesa e Vlahovic

Cristiano, nuovo dirigente di punta del club, si presenta in conferenza stampa. ... "Lukaku allaSiamo convinti di avere una squadra e un parco attaccanti molto competitivo. Non mi sento ...TORINO - Cristianoè pronto a prendere per mano la Juventus e accompagnarla per i prossimi anni verso un ... Poi, subito a testa bassa sulla: "Sono molto contento, ho avuto un'accoglienza ...... penso a Chiesa e Vlahovic, oltre a Kean e Milik, perché siamo convinti di avere un reparto competitivo": questo il pensiero del nuovo ds della Juventus, Cristiano. "Diamo anche un'occhiata ...

Giuntoli nuovo ds Juve: la conferenza di presentazione Sky Sport

Un Giuntoli che si dice pronto a dare il massimo e lavorare in simbiosi con Max. Più in sella che mai. Da segnalare che la conferenza si è svolta alla presenza dello stato maggiore della Juventus: il ..."Lukaku Puntiamo forte su Kean, Vlahovic, Chiesa e Milik" TORINO (ITALPRESS) - Cristiano Giuntoli è pronto a prendere per mano la Juventus e accompagnarla per i prossimi anni verso un percorso ...