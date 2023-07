Juve | Giuntoli | ' Occhio ai conti Lukaku? Stiamo sondando il mercato'

Dopo l'ufficialità degli scorsi giorni e le prime parole che avevano fatto discutere , ora Cristianosi presenta ufficialmente alla stampa come nuovo direttore sportivo della Juventus . Già da diversi giorni l'ex Napoli sta lavorando sul fronte mercato: dalla situazione Bonucci a Lukaku e ...Il nuovo direttore sportivo della Juventus si presenta in conferenza stampa: ecco quello che ha detto. Oggi è il giorno di Cristiano, il nuovo direttore sportivo della Juventus si presenta ufficialmente in conferenza stampa. Dopo l'avventura assolutamente con successo al Napoli, con tanto di vittoria dello scudetto nella ...In entrata in questo momento abbiamo finito" Il passaggio di Cristianodal Napoli allaè oramai ufficiale da 10 giorni, ma solo oggi il club bianconero ha organizzato la conferenza di ...

Giuntoli, la Juventus e i tagli: i nomi dei fuori rosa Corriere della Sera

Il responsabile del mercato della Juve Cristiano Giuntoli ha confermato la piena sintonia con il tecnico Max Allegri: “L'anno scorso per la Juve è stato un anno straordinariamente difficile e credo ...In diretta dall'Allianz Stadium di Torino la presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo Direttore sportivo della Juve, al lavoro per completare la rosa bianconera per la prossima stagione ...