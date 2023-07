Juve | Giuntoli LIVE | 'Lukaku? Vlahovic e Chiesa per noi sono incedibili | ma dobbiamo sistemare i conti'

(Di martedì 18 luglio 2023) Operativo ormai da un paio di settimane, arriva anche il momento della presentazione in conferenza stampa per Cristiano. Proprio quando...

Le prime parole diallahanno già destato sconcerto tra i tifosi del Napoli e lo stesso presidente De Laurentiis, dopo che ha sbandierato la sua 'juventinità' "Le prime sensazioni sono ...Adesso è ufficiale la sua partenza direzione sud Italia. Tutti i dettagli svelati con tanto di costi dell'operazione. Il centrocampista classe '99, Hamza Rafia, ha ufficialmente lasciato il Pescara ...TORINO - Dopo l'annuncio ufficiale, il comunicato e le prime parole ai canali del club, per mezzo dei quali ha resa nota la propria atavica passione per i colori bianconeri, Cristianosi presenta - da nuovo direttore sportivo , o meglio football director del club - in conferenza stampa . Vi forniremo tutti gli aggiornamenti live dell'evento, in programma alle ore 14 dalla ...

Giuntoli, la Juventus e i tagli: i nomi dei fuori rosa Corriere della Sera

"La Juve punta molto su Vlahovic, ma di fronte a una offerta irrinunciabile possiamo pensarci". Così Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile del mercato della Juve sul futuro dell'attaccante serbo.Cristiano Giuntoli sta parlando in conferenza stampa nella presentazione come nuovo direttore sportivo della Juventus. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: "Buongiorno, innanzitutto grazie di ...