Juve | Bonucci spiazza i tifosi | la confessione diventa un caso

Commenta per primo Da fuori non è come si vede e si valuta all'interno. Da fuori '#AllegriOut' viene ripetuto come un mantra da mesi, da anni, da tanti tantissimi tifosi dellasoprattutto via socia l. Tormento più che tormentone di quella ricca parte di popolo bianconero che vorrebbe un cambio di guida tecnica, che sperava nel romanzato affondo dall'Arabia Saudita o ...C'era una volta lache investiva e collezionava scudetti in serie. Nove consecutivi tra il ... "A quale big si è offerto":pronto a tutto pur di restare in ItaliaFederico Dimarco (LaPresse) - Calciomercato.itQualora Inter edovessero riservarsi altre ... Ultime due posizioni per Calhanoglu in bianconero con il 16,9% edi ritorno in maglia nerazzurra ...

Su La Stampa: Caso Bonucci: le due facce dell’orgoglio. I modi della Juve, la resistenza del capitano e il destino dei campioni che non accettano il tramonto.Morata costa 21 milioni, più 10 di stipendio. La Roma frena, l'Inter pronta a presentare l'offerta. Al Hilal all'assalto di Lukaku che aspetta la Juve, Vlahovic contestato a Parigi (per l'esultanza) ...