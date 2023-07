Jovanotti operato dopo l’incidente in bicicletta | “Dolore fortissimo” | ecco come sta

(Di martedì 18 luglio 2023) Doo la brutta caduta insi è dovuto sottoporre a un intervento a Santo Domingo. L’operazione è riuscitaha fatto sapere lui stesso su Instagram fotografandosi la spalla e scrivendo: “L’intervento è andato bene, orama passerà. Grazie a tutti davvero! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie”. Nelle scorse ore l’artista, in vacanza a Santo Domingo, ha avuto un incidente mentre si godeva gli splendidi paesaggi locali in sella alla sua. La caduta gli è costata la rottura di femore e clavicola e si è resa necessaria un’operazione,suggeritogli telefonicamente anche dal proprio medico di fiducia. Ora per il cantante si prospetta un periodo di riposo in modo da tornare al più presto in piedi e, perché ...

