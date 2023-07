Jo Squillo scatenata | “Elodie? Se non fosse così bella avrebbe meno successo”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 18 luglio 2023) Jo, oltre ad essere cantautrice e conduttrice televisiva, è anche un’attivista. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha parlato del suo impegno: “Ci battiamo per molte piaghe sociali a partire dalle donne maltrattate, discriminate, uccise Voglio portare un po’ di impegno proprio dove la gente si aspetta di trovare la leggerezza. Al Grande Fratello ho indossato il burqa, per ricordare la situazione delle donne in Afghanistan. Sono nata in un contesto fertile: papà era un rappresentante della Candy e nel privato un artista. Ha inventato i modellini degli aeroplani e costruiva le pipe da fumo”. La cantante, si scopre, è una milanese doc da ben sette generazioni: “Mi chiamo Giovanna Maria Coletti e sono una delle ultime milanesi doc, nella nostra casa in Città Studi parlavamo in milanese. Mia madre si è occupata di me e mia sorella ...