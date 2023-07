Jennifer Lopez | il post per festeggiare l' anniversario con Ben Affleck Gli haters | «Tra un po' divorziano»

... Gloria Steinem nei comizi degli anni '70, Tom Cruise nei panni di Maverick nel film anni '80 Top Gun ,dagli anni Duemila fino ad oggi. Il modello a goccia è il feticcio ...Tra questi ci sono stati Emily Blunt ("Il diavolo veste Prada") e John Krasinski e, proprio la scorsa estate, Laglio aveva fatto da cornice alla luna di miele di Ben Affleck e, ospiti ...La fine dell'amore (e del matrimonio) di Ariana Grande a Dalton Gomez Sfoglia la gallery Daa Sofia Vergara: chi sono le icone di bellezza latine Un'altra storia che non ha retto al ...

Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano il primo anniversario di matrimonio con una cena romantica a Santa Monica Whoopsee

La popstar e l’attore sono stati fotografati davanti ad un ristorante di Los Angeles, pronti per festeggiare un anno di matrimonio: c’erano anche Emme e Max, i gemellini di lei, e Samuel, il figlio di ...Jennifer Lopez sul set di The Boy Next Door - 1... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.