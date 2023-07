Jennifer Lopez celebra l’anniversario di nozze con Ben Affleck e viene attaccata dagli haters

(Di martedì 18 luglio 2023)ha condiviso alcuni selfie su Instagram perre il primo anniversario del viaggio ditrascorso in compagnia del marito, Ben, durante l’estate dello scorso anno: “Un anno dal nostro viaggio di mezzanotte a Las Vegas”, recita la didascalia del post condiviso ieri, 17 luglio 2023. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione delle immagini, J.Lo è finita nuovamente nel mirino di alcuniche l’hannoin merito alla stabilità della relazione con l’attore californiano. “Stavamo programmando di sposarci in agosto a Savannah – aveva rivelato la voce di On The Floor al Jimmy Kimmel Live – Era come se tutta la famiglia fosse lì, per noi è stato davvero stressante”, raccontando della decisione presa all’ultimo momento da Ben ...

TUTTO SULLO SCANDI HAIRLINE, IL METODO PER ESSERE SUPER BIONDE Lo scandi hairline è la nuova tecnica virale su TikTok approvata anche da celebrities com Gigi Hadid e. Si ispira al biondo freddo e luminoso delle ragazze scandinave. Consiste in una leggera schiaritura dell'attaccatura dei capelli e di qualche ciocca nella parte anteriore della chioma. ...Gigli (Amore estremo - Tough Love), il film diretto da Martin Brest uscito nel 2003, è una commedia romantica che vede Ben Affleck nei panni di un maldestro tirapiedi della mafia ein quelli di una spietata e seducente killer: i due sono incaricati di rapire il fratello minore mentalmente disabile di un procuratore federale. La pellicola fu stroncata pesantemente ...Dopo aver prestato villa Oleandra agli amici per le nozze o per le fughe romantiche, come quella di Ben Affleck e, ecco che George Clooney ha capito di aver in mano un oggetto con cui ...

“Jennifer Lopez incinta a 53 anni”: l’abito rosso nasconde un pancino sospetto DiLei

George Clooney sarebbe intenzionato a mettere in affitto la sua storica residenza estiva sul lago di Como. Ma quanto potrebbe costare prenotare villa Oleandra a Laglio, ormai celebre in tutto il mondo ...George Clooney da sempre è innamorato dell'Italia, ma soprattutto della sua villa sul Lago di Como. E nonostante i suoi tanti impegni non ha alcuna intenzione di vendere il ...