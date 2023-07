Jazz & Wine | musica e Brunello Erskine e Stern gli ospiti d' onore

Montalcino: si parte con l'eleganza della pianista brasiliana Eliane Elias. I Tiromancino unica band ...... passioni forgiate durante l'infanzia e 'questa collezione impareggiabile di prime edizioni moderne e iconici cimeli del', commenta Christie's, 'è stata costruita con intelligenza e dedizione e ......tra la fedeltà agli amici di sempre e l'insofferenza per un genere che cominciava a stargli sempre più stretto (non a caso in questi anni si intensifica la sua collaborazione con il gruppo di- ...

"Cena e musica per l’Oste" è questo il tema della serata organizzata, per stasera dalle 20.30, dall’Osteria Scciancalegn di Via Virgiliana 221 a Bondeno. Un’occasione per ricordare Denny Dino ...Tra musica jazz e calici di Brunello, torna a Montalcino il festival Jazz & Wine, sotto la direzione artistica di Eugenio Rubei, che stasera apre la sua ventiseiesima edizione con la classe e il talen ...