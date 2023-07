Jane Birkin | la maledizione dell' amore

(Di martedì 18 luglio 2023) Icona di stile, libera, adorata per il suo carisma e la sua bravura, l'attrice e cantante francese scomparsa il 16 luglio ha avuto una vita tormentata. Come ha scritto nei suoi toccanti diari in cui raccontae figlie e'altrettanto tormentata relazione con Serge Gainsbourg

18 - 07 - 2023 / Punti di vista DAL FONDO ANTONIONI LE FOTO DISUL SET DI BLOW - UP. L'OMAGGIO DI FERRARA ALLA GRANDE ATTRICE: "CON LO SPAZIO DEDICATO AL GRANDE REGISTA FERRARESE MASSIMO VALORE ALL'ARCHIVIO STORICO" Ferrara, 18 lug - Dall'archivio ...Questo vale ancora di più se si parla di, nata il 14 dicembre del 1946 e scomparsa due giorni fa a Parigi , che nella sua vita è stata centomila cose e, come insegna Pirandello, allo ...Cantante, ma anche attrice, sceneggiatrice e regista,ha recitato in molti film. Fra questi, 'La piscina', 'Una donna come me' o 'Blow - up' di Michelangelo Antonioni e 'Parole, parole, ...

Addio a Jane Birkin, l'attrice e cantante trovata senza vita nella sua casa a Parigi

Jane Birkin verrà sepolta a Parigi e i funerali si terranno lunedì 24 luglio nella chiesa di Saint-Roch, nel centro della capitale: è quanto scrive il giornale Le Parisien. (ANSA)