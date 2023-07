Italia-Spagna | Test Match rugby femminile 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Torna in campo la nazionalenadie sabato 22 luglio, con calcio d’inizio alle 19.30, a Piacenza affronta laneldi qualificazione alla WXV, il nuovo torneo creato da Worlde dove le azzurre parteciperanno o nella seconda fascia, vincendo, o nella terza, in caso di sconfitta. In caso di successo contro le spagnole, l’giocherà in ottobre in Sudafrica nel WXV 2 insieme a un’altra europea, alla quarta classificata di un torneo di qualificazione tra USA, Canada, Nuova Zelanda ed Australia, ad una Nazionale dell’Oceania, una dell’Asia e una dell’Africa. L’ultima classificata del WXV 2 retrocederà nel WXV 3 nel 2024. Una sconfitta, di contro, vedrebbe le Azzurre disputare la competizione di terza e ultima fascia contro ...