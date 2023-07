Italia-Argentina calcio femminile | Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Si svolgeranno da giovedì 20 luglio a domenica 20 agosto idi. In tutto saranno 32 le squadre che parteciperanno a questa rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda e tra le compagini al via ci sarà anche l’, che per la fase a gironi è stata inserita nel girone G insieme a Svezia,e Sudafrica. L’esordio delle ragazze di Milena Bertolini sarà contro l’Albiceleste lunedì 24 luglio alle ore 8:00 allo stadio Eden Park di Auckland (Australia). Le azzurre partiranno favorite per questo match, ma non dovranno assolutamente sottovalutare le avversarie. Da sottolineare che tra queste due squadre non ci sono precedenti. La partita travalida per la prima giornata della fase a ...