Italia a Way of Life | il nuovo numero di Lombardia Economy

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 18 luglio 2023)A WAY OF, IL MODELLOTRA TURISMO, CULTURA E SOSTENIBILITÀ è il tema centrale deldiLeggere il cambiamento, governarlo, imparare a fare sistema, saper cambiare se stessi e la propria mentalità per riuscire a trovare nuovi percorsi.nasce in un momento di piena crisi (e non a caso) per creare una comunità di decisori che trovino,dopo, il filo di Arianna peruscire insieme dal labirinto in unmondo che sia soprattutto un mondo, da costruire tutti insieme, responsabilmente. Il turismo, la culturana e come questi due aspetti si mescolano con l’economia ...