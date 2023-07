Istituzioni | al magistrato Robledo il premio ‘Telesia for Peoples 2023’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato assegnato alAlfredoil“Telesia for2023” – categoria– “per l’impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant’anni di servizio in magistratura decine di inchieste anticorruzione interpretando una giustizia garantista e non giustizialista“. Dopo 40 anni di servizio e decine di delicate inchieste anticorruzione, Alfredolascia la magistratura ed esordisce nel mondo dell’imprenditoria. L’ex procuratore aggiunto di Milano, con alle spalle inchieste come quella sui fondi distratti dalla Lega e sugli appalti Expo, ha deciso di rimettersi in gioco assumendo la presidenza dell’impresa Sangalli, azienda che si occupa di servizi ambientali, in passato ...