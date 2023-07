Israele | manifestanti in piazza per “Giornata di resistenza” contro riforma giustizia | Forza Kaplan | “No alla dittatura” - VIDEO

Nel frattempo però inle grandi manifestazioni di piazza contro la riforma proseguono. Anche in queste ore migliaia dihanno bloccato strade e dichiarato una giornata di protesta ...... il parlamento monocamerale di, dove è avvenuta la votazione. Diverse centinaia di, anche loro oppositori della riforma, hanno protestato fuori dall'edificio Oggi la ..."Dobbiamo fermare la dittatura, nessuno lo farà al nostro posto", dicono iisraeliani che ancora una volta in migliaia si sono riversati per le strade di Tel Aviv contro la riforma della giustizia di Benjamin Netanyahu. La chiamano "Giornata della resistenza" ...

Israele, manifestanti bloccano l'autostrada a Netanya Agenzia askanews

Israele sende in piazza: molte proteste per la riforma della giustizia a firma Netanyahu, che secondo molti apre le porte al totalitarismo.Continuano le proteste in tutta la Palestina occupata da Israele mentre migliaia di coloni israeliani bloccano le strade principali di Tel Aviv nell'ambito della "Giornata della resistenza" volta a mo ...