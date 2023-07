Isco | «A Siviglia Monchi mi ha aggredito Mi ha preso per il collo | ci hanno dovuto separare»

(Di martedì 18 luglio 2023) Su Marca una lunghissima intervista aAlarcòn, la prima dal 2018. Si tratta solo della prima parte di una chiacchierata con il quotidiano spagnolo: domani ne sarà pubblicato il prosieguo.torna a parlare dopo i cinque anni più difficili della sua carriera, un periodo in cui nemmeno la lontananza dai media e dai social è riuscita a mettere fine alle notizie false e alle critiche più feroci nei suoi confronti e nella sua famiglia. A Marca racconta la sua verità. Perché cinque anni di silenzio prima di concedere un’intervista?: «Ho cercato di passare un po’ inosservato. Ultimamente non mi trovo molto bene davanti ai giornalisti, non mi piace quello che è diventata una parte della stampa sportiva, in cui prima si pubblica la ‘notizia’ e poi si contrappongono i fatti. Siamo persone: quando molte delle cose che vengono ...

