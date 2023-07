(Di martedì 18 luglio 2023) Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi si parla di come una gita in centro rappresenti un atto di libertà, di riconquista, di autodeterminazione

... morbo di Bouillaud, cecità, adenite fistolizzata alla base del collo,a placche, ...Lorenzetto... lesioni midollari,multipla, Parkinson, traumi cranici, paralisi cerebrali infantili e ...Mazzoleni , docente di Bioingegneria presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'...... solo nell'ultimo anno, ha preso in cura 1.130 pazienti, la gran parte conlaterale ... Riccardo Foglietti, Sandro Tomei, Alessandra Morra, Luca Malacrida, Tiziano Rossetti,Panciaroli, ...

Io, Stefano e la sclerosi multipla: una carrozzina per sentirsi libera Vanity Fair Italia

Con la sua bicicletta ha girato la Toscana portando in giro messaggi di solidarietà. Oggi sono in tanti a piangere la prematura scomparsa di Stefano Biondi, a soli 55 anni, per una malattia che lo ave ...Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi si parla di come la sua giornata sia una st ...